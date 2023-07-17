Эрдоган: Черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии

Черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он намерен обсудить продление соглашения в ходе ожидающегося визита Владимира Путина в Турцию. Ранее российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продолжения работы зернового коридора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что это решение не связано со взрывом на Крымском мосту. Напомним, «Зерновое соглашение» заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. За год удалось отгрузить более 33 млн тонн зерновой продукции из Украины, что помогло не допустить во многих странах продовольственный кризис. #trtнарусском #турция #зерно #россия #зерновойкоридор #зерноваясделка #эрдоган #трт #новости