Как в Мадриде прошли мокрые бои

В Мадриде в районе Вальекас прошли традиционные мокрые бои. Начиная с 1981 года во второе или третье воскресение июля мадридцы ради забавы обливают друг друга водой. В этом году температура воздуха в регионе достигла 40 С°. Метеорологи предупреждают, что Испания и другие страны могут вскоре столкнуться с новыми температурными рекордами из-за антициклонов «Цербер» и «Харон» из Африки. #trtнарусском #мадрид #мокрыйбой #игры #трт #новости #испания #забава #традиция #shorts