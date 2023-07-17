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Как в Мадриде прошли мокрые бои
В Мадриде в районе Вальекас прошли традиционные мокрые бои. Начиная с 1981 года во второе или третье воскресение июля мадридцы ради забавы обливают друг друга водой. В этом году температура воздуха в регионе достигла 40 С°. Метеорологи предупреждают, что Испания и другие страны могут вскоре столкнуться с новыми температурными рекордами из-за антициклонов «Цербер» и «Харон» из Африки. #trtнарусском #мадрид #мокрыйбой #игры #трт #новости #испания #забава #традиция #shorts
Как в Мадриде прошли мокрые бои / Others
17 июля 2023 г.
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