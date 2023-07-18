18 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В аэропорту Ибицы активисты в знак протеста разрисовали частный самолет
Климатические активисты в аэропорту Ибицы в Испании забрызгали краской частный самолет стоимостью около $13 млн. Акцию провели в преддверии всеобщих выборов 23 июля «в знак протеста против отсутствия климатической политики» со стороны политических партий. #trtнарусском #ибица #протест #климат #экология #активисты #испания #shorts #трт #новости
В аэропорту Ибицы активисты в знак протеста разрисовали частный самолет / Others
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