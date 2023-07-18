ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Газе археологи обнаружили саркофаг римских времен
В Газе археологи нашли во время раскопок свинцовый саркофаг римского аристократа. Палестинские ученые планируют передать находку в Министерство туризма и исторических артефактов на исследование. Это уже вторая подобная находка за год. #trtнарусском #палестина #находка #археологи #газа #саркофаг #древнийрим #римскаяимперия #турция #трт #новости
В Газе археологи обнаружили саркофаг римских времен / Others
18 июля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us