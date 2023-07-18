В Газе археологи обнаружили саркофаг римских времен

В Газе археологи нашли во время раскопок свинцовый саркофаг римского аристократа. Палестинские ученые планируют передать находку в Министерство туризма и исторических артефактов на исследование. Это уже вторая подобная находка за год. #trtнарусском #палестина #находка #археологи #газа #саркофаг #древнийрим #римскаяимперия #турция #трт #новости