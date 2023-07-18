18 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган подарил саудовскому принцу белоснежный электрокар TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Саудовскую Аравию подарил наследному принцу Мухаммеду бин Салману модель первого отечественного электромобиля TOGG. Его серийное производство началось в октябре 2022 года. #trtнарусском #эрдоган #принцсалман #турция #саудовскаяаравия #принц #TOGG #подарок #турция #трт #новости
Эрдоган подарил саудовскому принцу белоснежный электрокар TOGG / Others
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