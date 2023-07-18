Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит турне по трем странам Персидского залива. За три дня политик посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Это знаменует собой новый этап в отношениях Анкары с тремя странами в рамках нового глобального порядка.

Это первый официальный визит Эрдогана в регион после его переизбрания президентом в мае. Победа на выборах укрепила позицию политика как одного из самых влиятельных лидеров Турции за всю историю. Страны Персидского залива одними из первых поздравили президента Эрдогана с победой, что свидетельствует об улучшении отношений между Анкарой и регионом.

«Визит отражает беспроигрышную стратегию Турции в ее внешней политике, поскольку сотрудничество принесет пользу и расширит возможности всех сторон», — заявила Хелин Сари Эртем, профессор международных отношений в Университете Медениет.

Ожидается, что во время визита турецкого лидера в регион Турция подпишет важные соглашения в области энергетики, инфраструктуры, обороны и экономики. Визит Эрдогана в страны Залива знаменует собой сдвиг в двусторонних отношениях, особенно с ОАЭ и Саудовской Аравией.

Эксперты говорят, что за последние несколько десятилетий страны Персидского залива начали признавать позицию Турции как моста, который балансирует отношения между различными игроками, от стран Запада до Ближнего Востока и Центральной Азии.

В 2005 году страны региона подписали «Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве между Турцией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)» для поддержки торговли между Анкарой и регионом. С тех пор документ несколько раз обновлялся.

Улучшение отношений

Эксперты считают, что поездка Эрдогана станет венцом дипломатических усилий Анкары, которая с 2021 года пытается наладить отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби.

В мае 2021 года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу впервые за четыре года посетил Саудовскую Аравию. В том же году советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян совершил официальную поездку в Турцию, где встретился с президентом Эрдоганом в Анкаре.

В прошлом году президент Турции Эрдоган посетил Абу-Даби и встретился с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. После победы Эрдогана на выборах в мае текущего года две страны подписали соглашение о сотрудничестве.

Его цель — довести объем двусторонней торговли до $40 млрд в год. «Сближение, которое началось в 2021 году, важно, потому что оно необходимо для всех сторон и региона в целом», — заявила профессор Эртем TRT World.

По словам экспертов, помимо улучшения отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ, визит Эрдогана укрепит прочные связи Турции с Катаром.

Новые инвестиционные возможности

В сообщениях СМИ говорится, что визит президента Турции будет стимулировать двустороннюю торговлю.

Ожидается, что инвестиции в размере до $30 млрд будут направлены в энергетику, инфраструктуру и оборонный сектор Турции. Сюда входят прямые инвестиции на сумму около $10 млрд. Существуют взаимные инвестиционные возможности, которыми могут воспользоваться обе стороны.

Турецкие фирмы уже внесли свой вклад в строительный сектор на рынках Персидского залива и инициировали мегапроекты, такие как строительство автомагистралей и стадионов.

«Турецкие строительные компании сыграли важную роль в развитии Персидского залива. Саудовская Аравия недавно пригласила их снова, поскольку Эр-Рияд планирует реализовать крупные проекты по диверсификации экономики», — заявил Джастин Александер, директор Khalij Economics и аналитик GCC Global Source Partners.

В первой половине июня саудовский нефтяной гигант Aramco и представители турецких строительных компаний встретились в Анкаре и обсудили потенциальные проекты до 2025 года на сумму $50 млрд в королевстве. Aramco и турецкие строительные компании уже не в первый раз сотрудничают в крупных проектах.

Ранее Tekfen и Aramco подписали соглашение на сумму $590 млн о строительстве газопроводов в рамках программы Haradh Gas Increment Program, энергетического проекта в Саудовской Аравии. В марте этого года Турция и ОАЭ подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), соглашение о свободной торговле, которое последовало за первым визитом Эрдогана в ОАЭ в 2022 году и его призывом к бизнес-лидерам инвестировать в Турцию. В прошлом году экспорт Турции в ОАЭ составил $5,3 млрд.

Помимо расширения ненефтяной торговли, соглашение направлено на развитие малых и средних предприятий. Сделка направлена на создание 25 тыс. новых рабочих мест в обеих странах и 100 тыс. рабочих мест в Турции в долгосрочной перспективе.

Энергетическое сотрудничество

Еще одно направление сотрудничества — энергетика. Она включает возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. Хиджрет Батталоглу, ученая из Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета, рассказала TRT World, что Турция как импортер энергии увеличивает долю сжиженного природного газа (СПГ) в своем импорте природного газа благодаря продвинутым отношениям с Катаром.

В 2017 году Qatargas и BOTAS, принадлежащая Türkiye Petroleum Pipeline Corporation, подписали трехлетний контракт на поставку 1,5 млн тонн СПГ в год. В этом году BOTAS и оманская компания LNG подписали аналогичный 10-летний договор на поставку газа в Турцию. Батталоглу отмечает: в отношении возобновляемых источников энергии Турция предлагает программу экономической диверсификации для стран Персидского залива, экономика которых сильно зависит от доходов от углеводородов, нефти и газа.

Страны Персидского залива могут извлечь выгоду из опыта Турции в области возобновляемых источников энергии, отметив впечатляющий рост использования солнечной, ветровой и геотермальной энергии.

«В сфере возобновляемых источников энергии Турция стала привлекательным местом для инвестиций со стороны монархий Персидского залива, поскольку они предпринимают амбициозные шаги к постнефтяной экономике и нулевым выбросам», — уточнила Батталоглу.

Стремление стран Персидского залива к развитию возобновляемой энергетики приобретает все большее значение в связи с обязательствами ОАЭ и Саудовской Аравии довести свои выбросы углерода до чистого нуля к 2050 и 2060 годам.

Турецкая оборонная промышленность

Успехи Турции в оборонном секторе создали спрос в странах Персидского залива, которые готовы наладить военное и оборонное сотрудничество с Анкарой.

Ожидается, что в течение следующих нескольких лет экспорт оборонной продукции Турции в ОАЭ будет расти. Ранее Абу-Даби приобрел турецкие беспилотники Bayraktar TB-2. По словам Батталоглу, интерес к индустрии беспилотников отчасти основан на потребности этих стран защищать свои нефтяные объекты в регионе, где постоянно происходят конфликты.

«Страны Персидского залива стремятся диверсифицировать свое военное партнерство и расширить возможности своих беспилотных летательных аппаратов в ответ на эскалацию нетрадиционных атак на нефтяные объекты со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов», — пояснила Батталоглу.

С 2018 года государства Персидского залива подвергались атакам на судоходные и нефтяные объекты. В 2019 и 2020 годах повстанцы-хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по крупным саудовским нефтяным объектам и заводу по распределению нефтепродуктов Aramco.

В 2022 году ОАЭ также столкнулись с ударом поддерживаемых Ираном йеменских боевиков по трем нефтяным танкерам возле хранилища Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Батталоглу отмечает: сотрудничество в оборонном секторе также помогает Турции извлекать как экономические, так и стратегические выгоды из собственной передовой и рентабельной индустрии беспилотных летательных аппаратов.

В стратегическом плане беспилотники турецкого производства успешно прошли испытания в российско-украинском конфликте и Второй карабахской войне. «Расширение экспорта оборонного сектора Турции и их (беспилотников) эффективность на земле значительно укрепляют умную мощь Турции как на региональном, так и на международном уровне», — констатировала Батталоглу.

Кроме того, экспорт вооружений и военное сотрудничество со странами Персидского залива поддерживают автономную и независимую политику безопасности Турции, делая ее важным региональным и глобальным игроком, добавляет эксперт. Турция, как член НАТО, предоставляет странам Персидского залива безопасное пространство для сотрудничества в области обороны и передачи технологий благодаря своим тесным отношениям с США и Западом.

«Учитывая тесный союз между монархиями Персидского залива и США, это преимущество, которое дает Турция, имеет значительный вес», — уточнила Батталоглу.

Эртем, повторяя аналогичный взгляд на позицию Турции как на безопасное пространство, говорит: «Не нанося ущерба своим отношениям с США, страны Персидского залива могут развивать оборонный сектор».

Эртем добавляет, что действия Турции по уравновешиванию обеспечивают независимое пространство для стран Персидского залива, близких к Вашингтону, от вовлечения в китайско-американское соперничество.