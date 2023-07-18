16 июля российский ВПК впервые анонсировал новый вариант барражирующего боеприпаса «Ланцет», активно применяемого в войне в Украине, — БПЛА оснащен раскладным крылом и размещается в транспортно-пусковом контейнере. Кроме того, главный конструктор компании-производителя Zala Aero Group Александр Захаров указал, что есть планы запустить производство этого барражирующего боеприпаса за рубежом.

Это происходит на фоне многочисленных сообщений о закупках Москвой иранских БПЛА для ведения в Украине военных действий высокой интенсивности на фоне дефицита ракетного вооружения. Кроме того, последнее время появилось немало свидетельств, что на территории России идет процесс локализации производства иранских дронов-камикадзе.

«Ланцет» на экспорт, «Герань» — на импорт?

Дрон-камикадзе «Ланцет» прежних модификаций начал активно применяться российскими войсками в Украине с конца 2022-го. Он способен длительное время барражировать в воздухе, отслеживая цель, чтобы затем атаковать, стремительно спикировав на нее. Свое название беспилотник получил за то, что, согласно замечаниям российских комментаторов, «работает с точностью хирургического инструмента».

«Ланцет» имеет российские корни, но ВС РФ его используют наряду с дронами-камикадзе «Герань» — замаскированными под российские иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136. Как писал TRT на русском, начальник Главного разведуправления Украины Кирилл Буданов даже допускал проведение боевой операции в Иране для уничтожения производства беспилотников, которые поставляются в Россию.

При этом российская сторона налаживает собственную сборку иранских дронов Shahed, поскольку, по словам экспертов, эти барражирующие боеприпасы являются дешевой альтернативой высокоточному ракетному вооружению как наземного, так морского и воздушного базирования.

Администрация президента США Джо Байдена утверждает, что в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» построен большой цех для производства беспилотников из иранских деталей. Эту информацию подтверждают и многочисленные утечки как в западных, так и в русскоязычных СМИ.

Оба типа

Чем объяснить планы организации производства дронов «Ланцет» за рубежом в условиях закупки и даже создания внушительных мощностей для сборки иранских беспилотников Shahed на территории России? Ответ на этот вопрос TRT на русском дал военный эксперт Юрий Лямин.

Прежде всего, эксперт обращает внимание на то, что «Ланцет» и Shahed-131\136 предназначены для выполнения различных задач.

««Ланцеты» предназначены для поражения, в первую очередь, боевой техники на удалении не более нескольких десятков километров от линии фронта. Поэтому все они оснащены малошумными электромоторами, небольшими камерами для точного наведения на финишном участке полета и несут боевую часть массой до нескольких килограмм», — рассказывает Лямин. По его словам, этот вид вооружения подходит для уничтожения или повреждения артиллерийского орудия, бронемашины и пр.

«В свою очередь, Shahed-131 и Shahed-136 разработаны в Иране для массированных ударов по целям в глубоком тылу», — говорит эксперт. Такие БПЛА применяют для ударов по более крупным объектам: военным предприятиям, складам, топливным хранилищам, различным объектам инфраструктуры. «Поэтому у них огромный радиус действия, в случае Shahed-136 — до 2500 километров, и значительно более мощная боевая часть — до 50 килограмм», — объясняет он. По словам Лямина, иранские дроны Shahed-131 и Shahed-136 можно назвать значительно более дешевым и массовым аналогом крылатых ракет, которые также менее заметны для ПВО.

«Алабуга» и перспектива экспорта

Наращивание производства иранских беспилотников за счет новых мощностей в России связано с активностью средств противовоздушной обороны Украины: российское военное командование, вероятно, рассчитывает на продолжение активного использования Shahed для экономии дорогих крылатых ракет и перенасыщения поставляемых Украине средств ПВО.

Лямин указал на отсутствие прямого противоречия в том, что Россия может запустить линии по производству «Ланцетов» за рубежом при том, что организуются сборочные линии для изготовления иранских дронов-камикадзе. Он отмечает, что, скорее всего, речь идет лишь о работе на перспективу.

«Указав на возможный запуск производства за рубежом, главный конструктор производителя «Ланцетов» сразу же отметил, что приоритет — обеспечение российской армии», — указывает эксперт.

«От обсуждения до реализации могут годы пройти, — заключает Лямин. — При этом стоит иметь в виду, что организация лицензионного производства в третьей стране все-таки отвлекает меньше собственных производственных ресурсов, чем чистый экспорт, даже в случае продолжения поставок части компонентов».