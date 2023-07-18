В Турции обнаружили около 300 мест гнездования каретта-каретта

На средиземноморском побережье Турции в самом разгаре период размножения черепах каретта-каретта, находящихся под угрозой исчезновения. Волонтеры сейчас круглосуточно дежурят у мест гнездования, чтобы защитить животных от внешних угроз. #trtнарусском #турция #черепахи #пляж #каретта #побережье #берег #редкийвид #гнездование #животные #турецкийберег #новостьдня #трт #новости