Украинские военные в Курской области утратили часть позиций в последние дни, но не окружены российскими силами, вопреки недавним заявлениям президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Об этом Reuters сообщили три американских и европейских официальных лица, знакомых с разведывательными оценками своих правительств.

Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе. Несмотря на это, Трамп продолжает утверждать, что украинские войска окружены в Курской области на западе России.

Американские и европейские разведданные показывают, что украинские войска испытывают сильное давление со стороны российских сил, но не находятся в полном окружении.

Трамп заявил, что надеется быстро завершить войну России против Украины. Эксперты охарактеризовали утверждение Путина от 13 марта о том, что украинские силы в Курске отрезаны и в конечном итоге должны будут «сдаться или умереть», как дезинформацию, призванную показать, что Россия идет на уступки, спасая жизни украинских солдат, что дает Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

В сообщении в социальных сетях 14 марта Трамп заявил, что попросил российского президента пощадить жизни тысяч украинцев, которые, по его словам, были «полностью окружены» и уязвимы. Путин сказал, что сделает это, если они сдадутся.

Трамп повторил заявление об «окруженных» украинских силах во время выступления в Центре Кеннеди в Вашингтоне в понедельник и в интервью Fox News во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию об окружении украинских сил и заявил, что Путин лжет о реальной ситуации на местах. Украинский лидер признал, что его армия находится в сложном положении в Курске, и ожидает продолжения атак со стороны России, поскольку она пытается вытеснить украинские силы из региона.

С августа, когда украинские солдаты прорвались через западную границу России в Курской области, Киев потерял почти всю территорию, которую ранее занял. Раньше Украина контролировала около 500 квадратных миль земли, но теперь удерживает лишь 20-30 квадратных миль, согласно данным из открытых источников.

Институт изучения войны, американский мониторинговый центр конфликтов, 14 марта заявил, что «не наблюдал никаких геолокационных доказательств, указывающих на то, что российские силы окружили значительное число украинских сил в Курской области или где-либо еще вдоль линии фронта в Украине».