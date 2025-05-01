США начали предоставлять Великобритании и другим странам альянса «Пять глаз» доступ к наиболее засекреченным разведданным о деятельности Китая и России в космосе. Об этом сообщает The Times, называя решение «знаменательным шагом» к укреплению оборонного партнерства на орбите.

«Пять глаз» — это разведывательный союз США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, в рамках которого партнеры обмениваются радиоэлектронной разведкой. До недавнего времени информация, собираемая подразделением космических сил США Space Delta 9, оставалась доступной только американским военным с высоким уровнем допуска.

По словам командира подразделения, полковника Рэмси Хорна, недавно было принято решение о предоставлении союзникам более глубокого доступа к данным о растущей «бесчестной» активности Китая и России в космосе. В Вашингтоне считают, что союзники могут помочь устранить уязвимости, особенно на фоне милитаризации космоса Пекином.

Британским военным, включая заместителя командующего объединенными воздушными силами Великобритании при НАТО маршала авиации Джонни Стрингера, продемонстрировали работу базы космических сил США в Шривере (штат Колорадо). Им показали тактические операции военной разведки, включая слежку за китайскими и российскими спутниками с использованием «изысканных» камер, способных определять скрытую активность.

Полковник Хорн отметил, что ключевая задача — понять, являются ли объекты действительно спутниками связи, как заявлено, или они могут нести другие функции, потенциально опасные для США и их союзников.

В рамках углубления сотрудничества США рассчитывают, что британские офицеры по обмену впервые примут участие в миссиях подразделения Delta 9.

По словам Хорна, при наихудшем сценарии подразделение готово отразить атаку в космосе. Он отметил, что США стремятся предотвратить запуск Китаем так называемой «паутины убийств» — системы, которая позволит Пекину отслеживать американские войска по всему миру и, в случае конфликта, нацеливать на них гиперзвуковое оружие.

«Мы должны быть готовы к войне, которой никто не хочет», — заявил Хорн.

В марте замглавы Космического командования США генерал Майкл Гетлейн сообщил, что Китай провел боевые маневры с участием пяти спутников на околоземной орбите. Ранее South China Morning Post писала, что в Китае разработали симуляторы космических боев, способные моделировать гипотетические сценарии войны в космосе.