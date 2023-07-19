19 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган подарил эмиру Катара турецкий электромобиль TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Доху подарил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль Тани модель первого турецкого электромобиля TOGG, серийное производство которого началось в октябре 2022 года. #trtнарусском #турция #катар #эрдоган #шейхТамим #тогг #электромобиль #электрокар #турецкийэлектрокар #TOGG #подарок #подарокшейху #турциякатар #турция2023 #доха #эмиркатара #эмир
Эрдоган подарил эмиру Катара турецкий электромобиль TOGG / Others
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