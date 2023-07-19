ПОЛИТИКА
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Сотни машин встали в пробку у въезда на Крымский мост
Многокилометровая автомобильная пробка образовалась у въезда на Крымский мост со стороны Керчи. Там скопилось около тысячи машин. Сообщается, что водители почти три часа ждут проезда. Движение автотранспорта восстановили в реверсивном режиме после того, как в ночь на понедельник, по данным российской стороны, мост был атакован двумя украинскими надводными дронами. Взрыв повредил дорожное полотно. #trtнарусском #крым #мост #пробка #крымскиймост #новостьдня #трт #новости
Сотни машин встали в пробку у въезда на Крымский мост / Others
19 июля 2023 г.
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