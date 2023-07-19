Великобритания вывезла несколько российских танков, подбитых в Украине, для их дальнейшего изучения и передачи данных партнерам по НАТО. Об этом пишет Sky News со ссылкой на начальника штаба обороны королевских ВС адмирала Тони Радакина.

«Это очень важно, поскольку мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность», — уточнил военачальник.

Радакин отметил: британские военные эксперты уже начали анализ особенностей полученной российской техники. Цель исследования — понять принципы ее работы и способы борьбы с ней. Это нужно, чтобы определить, как сделать защиту украинских военных более эффективной или подавить системы связи противника, подчеркнул адмирал.

Минобороны Великобритании передало технику сотрудникам военной научно-технической лаборатории технопарка Портон-Даун.

Украина — «‎боевая лаборатория»‎

Уходящий министр в середине июля обороны страны Бен Уоллес назвал Украину «боевой лабораторией» для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с Россией.

Министр, объявивший ранее, что он уйдет из правительства при следующих перестановках, также выступил в защиту спорного решения придерживаться плана сокращения британской армии до 73 тыс. военнослужащих, несмотря на то, что в Восточной Европе бушует война.

Как ранее писал TRT на русском, в июле британская оборонная компания BAE Systems получила от правительства Великобритании заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Сумма контракта — £280 млн ($361 млн), но может вырасти до £400 млн ($516 млн).

Боеприпасы калибра 155-мм — стандартные для большинства гаубиц НАТО — артиллерийских установок большой дальности, включая американскую M777 и французскую Caesar. Обе системы Запад уже поставил Украине. ЕС весной одобрил план по поставке Киеву 1 млн таких снарядов со своих складов. План подразумевает последующее пополнение европейских запасов за счет дополнительного производства.