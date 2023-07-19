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В Шотландии на берег выбросились 55 китов
В Шотландии на острове Льюис массово выбросились на берег 55 гринд, или круглоголовых китов. Когда специалисты обнаружили их, часть животных еще была жива, но их пришлось усыпить из-за невозможности оказать помощь. Сообщается, что группа китов выбросилась на мель вслед за самкой, у которой были сложные роды и она испытывала страдания. Гринды известны своими сильными социальными связями, поэтому часто, когда один кит попадает в затруднительное положение, другие следуют за ним. #trtнарусском #шотландия #киты #гибелькитов #кит #льюис #гринды #новостьдня #трт #новости #shorts
В Шотландии на берег выбросились 55 китов / Others
19 июля 2023 г.
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