В Шотландии на берег выбросились 55 китов

В Шотландии на острове Льюис массово выбросились на берег 55 гринд, или круглоголовых китов. Когда специалисты обнаружили их, часть животных еще была жива, но их пришлось усыпить из-за невозможности оказать помощь. Сообщается, что группа китов выбросилась на мель вслед за самкой, у которой были сложные роды и она испытывала страдания. Гринды известны своими сильными социальными связями, поэтому часто, когда один кит попадает в затруднительное положение, другие следуют за ним. #trtнарусском #шотландия #киты #гибелькитов #кит #льюис #гринды #новостьдня #трт #новости #shorts