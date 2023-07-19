ПОЛИТИКА
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Тадж-Махал под угрозой затопления
Всемирно известный мавзолей Тадж-Махал под угрозой затопления. Из-за обильных осадков на севере Индии река Ямуна вышла из берегов. Уровень воды может подняться до критической точки. За последние пару недель в штате Уттар-Прадеш выпало 108% от летней нормы осадков. В 1978 году сильное наводнение в Агре затопило 22 помещения Тадж-Махала. Сооружение называют одним из семи чудес света. Знаменитый комплекс включен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. #trtнарусском #индия #потоп #наводнение #наводнения #храм #юнеско #дожди #ливни #осадки #уттарпрадеш #ямуна #река #таджмахал #трт #новостьдня #новости
тадж / Others
19 июля 2023 г.
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