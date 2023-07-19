МЧС России направило в Турцию 2 самолета для тушения лесных пожаров

Россия отправила в Турцию для помощи в борьбе с лесными пожарами два самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС РФ. Турецким спасателям за три дня удалось полностью потушить возгорания в провинции Чанаккале. Сейчас самые большие очаги в Текирдаге, куда перекинуты лучшие специалисты. #trtнарусском #пожары #лесныепожары #пожар #тушение #лес #россия #помощь #авиация #турция #трт #новости #россиятурция #пожары2023 #пожартурция #ПожарнаяОхрана #спасатели #чанаккале #текирдаг