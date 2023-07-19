Постоянно растущие потребности Украины в поставках вооружений показали слабую подготовку европейской оружейной промышленности, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Ажиотаж военного производства виден на всем континенте, отмечает издание: фабрики увеличили производство, чтобы пополнить национальные запасы, которые заканчиваются. В марте главы МИД и министры обороны ЕС договорились об амбициозной цели поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года.

В Германии производитель оборонной продукции Rheinmetall уже работает над новыми производственными линиями. В середине июля компания получила от правительства ФРГ заказ на поставку боеприпасов на сумму до €4 млрд.

Тем временем британская BAE получила заказ от властей Великобритании на сумму 190 млн фунтов стерлингов ($250 млн), который поможет ей увеличить производство 155-мм снарядов по стандартам НАТО.

В Вашингтоне запустили линию обработки исключительно для изготовления 155-мм боеприпасов.

Руководители отрасли говорят, что, несмотря на национальные обязательства увеличить расходы на оборону — в прошлом году они достигли рекордного уровня в $2,24 трлн — и новые инициативы по закупкам как со стороны НАТО, так и ЕС, прогресс оказался медленным.

По словам Яна Пи, генерального секретаря региональной торговой организации ASD, европейская промышленность «все еще сталкивается с теми же проблемами и препятствиями» спустя 16 месяцев после начала войны.

Он отметил: в то время как война в Украине продолжается больше года, европейские страны «всё ещё действуют, как если бы ситуация оставалась мирной». Усилия по переводу производственных линий на военный лад также сводятся на нет из-за проблем с цепочками поставок и фрагментарной политики ЕС, уточняет газета.

Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведской оборонной группы Saab, пояснил: отрасли необходимо более тесно сотрудничать на линиях поставок, чтобы устранить узкие места в производстве оружия.

Алекс Крессуэлл, британский исполнительный директор французской оборонной группы Thales, подчеркнул: правительствам Европы следует отказаться от обычного «накопления запасов» оружия и вместо этого сосредоточиться на «подлинном совместном использовании цепочек поставок».

Национальное соперничество

Нехватка боеприпасов вызывает большую часть нынешних споров об устойчивости, но в долгосрочной перспективе возникнет потребность в новом оружии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо будет восстанавливать после войны, а НАТО уже заявило, что хочет увеличить свои силы повышенной готовности. Все это подразумевает больше оружия и больше инвестиций. А это неизбежно приведет к соперничеству между крупнейшими оборонными предприятиями Европы, уточняет FT.

Есть также опасения, что решения о закупках оружия у США подорвут любые европейские планы по укреплению своей промышленной базы.

Как ранее писал TRT на русском, решение ФРГ закупать ракетные комплексы для общеевропейской системы ПВО Sky Shield в США и Израиле ошеломило Францию и вызвало серьезный политический кризис в отношениях Парижа и Берлина.

К инициативе Берлина присоединились уже 17 стран континента, включая Великобританию, страны Балтии, Швецию и Финляндию. Но ключевые страны региона — Франция, Италия и Польша — остались в стороне.

Главная причина недовольства — эти страны не могут пожертвовать интересами национальной промышленности. В Париже больным вопросом стало исключение из ESS франко-итальянской системы противоракетной обороны SAMP-T. Она имеет такой же радиус действия, как и американский Patriot — последний включили в программу, а SAMP-T нет.