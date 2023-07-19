Турция и ОАЭ во время визита в Абу-Даби президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали и ратифицировали 13 соглашений в различных областях, сообщает Управление по коммуникациям президента Турции.

«Стороны договорились создать Стратегический совет высокого уровня под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Объединенных Арабских Эмиратов. В результате подписанных соглашений двусторонние отношения между странами были подняты на уровень стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Среди подписанных документов:

- соглашение о реализации совместных проектов в области энергетики и природных ресурсов;

- соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций;

- декларация о создании совместной торгово-экономической комиссии;

- меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие возможностей использования ракет-носителей коммерческого назначения;

- меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в оборонной промышленности;

- меморандум о взаимопонимании в области финансирования экспортных кредитов.

Как указывают в Управлении по коммуникациям президента Турции, стороны также решили развивать существующее сотрудничество в таких областях, как энергетика, транспорт, инфраструктура, логистика, электронная коммерция, финансы, здравоохранение, продовольствие, туризм, недвижимость, строительство, ВПК, искусственный интеллект и передовые технологии.

Общая стоимость подписанных по этим направлениям соглашений составляет $50,7 млрд.

В ходе визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за гостеприимство и подчеркнул, что в Турции довольны развитием тесного диалога и сотрудничества с ОАЭ.

«С подписанием совместного меморандума о взаимопонимании отношения двух стран выходят на уровень стратегического партнерства», — указал президент Эрдоган.

Ожидается, что тесному сотрудничеству также будет способствовать Международная выставка оборонной промышленности IDEF, которая пройдет в Стамбуле уже 25-28 июля.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут активно развиваться, особенно в сфере торговли, технологий, энергетики и безопасности.

«В прошлом году наш объем ненефтяной торговли увеличился на 40%. Мы стремимся достичь $40 млрд в ближайшие 5 лет», — сказал Мухаммед бен Заид. Турция внимательно следит за событиями в регионе, а ответственность обеих стран заключается в том, чтобы поддерживать эти события в позитивном ключе, заключил президент ОАЭ.