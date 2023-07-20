Почему судья Каприо из США стал знаменитым на весь мир?

86-летнего Франческо Каприо называют в США «самым добрым судьей в мире». Он запомнился своими неординарными приговорами и всегда подчеркнуто благожелательным отношением к подсудимым. Каприо стал еще и интернет-знаменитостью как участник телешоу «Осужденные в Провиденсе», эпизоды из которого набирают миллионы просмотров. #Каприо #судья #Италия