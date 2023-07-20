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Эрдоган подарил президенту ОАЭ турецкий электрокар TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты подарил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бин Заид Аль-Нахайяну одну из моделей TOGG. Это первый турецкий отечественный электромобиль, серийное производство которого началось в октябре 2022 года. #Турция #ОАЭ #Эрдоган #шейхАльНахайяну #TOGG #подарок
Эрдоган подарил президенту ОАЭ турецкий электрокар TOGG / Others
20 июля 2023 г.
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