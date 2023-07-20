Эрдоган подарил президенту ОАЭ турецкий электрокар TOGG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты подарил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бин Заид Аль-Нахайяну одну из моделей TOGG. Это первый турецкий отечественный электромобиль, серийное производство которого началось в октябре 2022 года. #Турция #ОАЭ #Эрдоган #шейхАльНахайяну #TOGG #подарок