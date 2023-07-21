ПОЛИТИКА
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В Багдаде толпа подожгла посольство Швеции в Ираке
В Багдаде толпа демонстрантов ворвалась в шведское посольство в Ираке и подожгла здание в знак протеста против запланированной в Швеции новой акции сожжения Корана. Никто из сотрудников не пострадал. Правительство Ирака осудило случившееся и обещало провести расследование и наказать виновных. #trtнарусском #швеция #багдад #коран #ирак #посольство #трт #новости #поджог
В Багдаде толпа подожгла посольство Швеции в Ираке / Others
21 июля 2023 г.
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