В Багдаде толпа подожгла посольство Швеции в Ираке

В Багдаде толпа демонстрантов ворвалась в шведское посольство в Ираке и подожгла здание в знак протеста против запланированной в Швеции новой акции сожжения Корана. Никто из сотрудников не пострадал. Правительство Ирака осудило случившееся и обещало провести расследование и наказать виновных. #trtнарусском #швеция #багдад #коран #ирак #посольство #трт #новости #поджог