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Путин: мы рассмотрим возможность вернуться в зерновую сделку
Президент России Владимир Путин рассказал об условиях возвращения РФ в зерновую сделку. В частности, они касаются снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Накануне Россия вышла из инициативы, отозвав все гарантии безопасного судоходства в Черном море. По информации Минобороны РФ, с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. #trtнарусском #путин #зерно #рф #россия #зерноваясделка #новостьдня #условия #сделка #трт #новости
Путин: мы рассмотрим возможность вернуться в зерновую сделку / Others
21 июля 2023 г.
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