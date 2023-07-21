Путин: мы рассмотрим возможность вернуться в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин рассказал об условиях возвращения РФ в зерновую сделку. В частности, они касаются снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Накануне Россия вышла из инициативы, отозвав все гарантии безопасного судоходства в Черном море. По информации Минобороны РФ, с 20 июля все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. #trtнарусском #путин #зерно #рф #россия #зерноваясделка #новостьдня #условия #сделка #трт #новости