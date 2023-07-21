Осквернение Корана перед посольством Ирака в Швеции

Мужчина осквернил копию Священного Корана перед посольством Ирака в Стокгольме. Несмотря на массовые протесты против выдачи официального разрешения на проведение подобных оскорбительных актов в январе, эта провокация также прошла под усиленной охраной полиции. #trtнарусском #швеция #ирак #провокация #осквернениекорана #коран #посольство #shorts #трт #новости