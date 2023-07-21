Боррель: существует взаимная заинтересованность между Турцией и ЕС

ЕС должен работать с Турцией, расширять круг общих интересов и устранять существующие разногласия, заявил Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, существует взаимная заинтересованность в развитии более прочных отношений между Турцией и ЕС. #турция #ЕС #боррель #отношения #внешняяполитика #trtнарусском #европа #трт #новости