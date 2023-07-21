Законность рейдов во время пятничного намаза в Подмосковье рассмотрят в суде

31 июля ожидается суд, который рассмотрит законность рейдов в мечети в Подмосковье. Об этом в интервью TRT на русском сообщил президент Национальной Ассоциации Юристов Руслан Нагиев. 7 и 14 июля в мечети городов Котельники и Дзержинский в обуви ворвались силовики. #trtнарусском #россия #подмосковье #рейд #мечеть #мусульмане #силовики #москва #трт #новости