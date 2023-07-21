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Законность рейдов во время пятничного намаза в Подмосковье рассмотрят в суде
31 июля ожидается суд, который рассмотрит законность рейдов в мечети в Подмосковье. Об этом в интервью TRT на русском сообщил президент Национальной Ассоциации Юристов Руслан Нагиев. 7 и 14 июля в мечети городов Котельники и Дзержинский в обуви ворвались силовики. #trtнарусском #россия #подмосковье #рейд #мечеть #мусульмане #силовики #москва #трт #новости
Законность рейдов во время пятничного намаза в Подмосковье рассмотрят в суде / Others
21 июля 2023 г.
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