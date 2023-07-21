Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на одобрение вступления Швеции в НАТО призвал открыть новую главу в отношениях с Европейским союзом, союзники Анкары на Западе поспешили поприветствовать это важное решение.

Вскоре после этого вновь зашли в тупик переговоры о членстве Турции в Таможенном союзе ЕС.

После встречи с президентом Эрдоганом в кулуарах недавнего саммита НАТО в Литве на прошлой неделе председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что они «изучают возможности, чтобы вернуть сотрудничеству между ЕС и Турцией приоритетное значение и оживить эти отношения».

Он также отметил, что Евросовет попросил главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и Европейскую комиссию представить отчет, «чтобы принять стратегические и дальновидные меры» по предложению Турции о вступлении в ЕС.

Западные лидеры, включая президента США Джо Байдена, главу НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, также поспешили объявить о своей поддержке заявки Анкары на членство в ЕС — процесс, который стартовал еще 31 июля 1959 года.

Турецкая внешняя политика меняет курс?

После одобрения Эрдоганом вступления Швеции в НАТО и последовавшего за этим сближения с ЕС и США аналитики поспешили предположить, что наблюдается «сдвиг политической оси»: Турция отдаляется от России и сближаясь с Западом.

Но внешняя политика Анкары намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Такие оценки говорят о том, что эти люди вообще не знают нашего президента [Эрдогана]. Для нас все позиции равноудалены. Говорить о том, что Турция сближается с Западом или Востоком, — значит сильно упрощать», — заявил представитель Партии справедливости и развития Омер Челик. Он подчеркнул, что такие комментарии не отражают сложности внешнеполитического подхода Турции.

Хотя вступление Швеции в НАТО действительно не отвечает интересам Москвы, заявления Кремля указывают на то, что Россия понимает решение Турции. «У Турции есть обязательства перед НАТО, и мы знаем об этом», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эрдоган входит в число немногих мировых лидеров, сохранивших хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, отказавшись принимать чью-либо сторону в конфликте, разделившем мир на два лагеря. Песков также указал на совпадающие позиции Анкары и Москвы: хотя у двух сторон есть разногласия, у них также много общих интересов, которые позволяют сторонам сотрудничать.

Как отмечает исследователь из Университета Ибн Халдуна Талха Косе, у ЕС и Турции много общих стратегических интересов, таких как ситуация в Черном море, Ближневосточном регионе, на Балканах, безопасность в Восточном Средиземноморье, углеводородные проекты, борьба с нелегальной миграцией, создание транспортного коридора с Азией, европейская энергетическая безопасность и борьба с терроризмом.

И все эти интересы нельзя упускать из виду при рассмотрении отношений Турции с Россией.

Американская сторона медали

После встречи с президентом США Эрдоган сообщил, что Анкара начинает по-новому выстраивать отношения с Вашингтоном.

Турция столкнулась с давлением со стороны своих западных союзников, особенно США, в связи с требованием ввести санкции против России в связи с конфликтом в Украине. Однако Анкара придерживается нейтральной позиции в отношении Москвы.

Турция решила следовать своему собственному подходу, что позволило ей занять уникальную роль посредника между Украиной и Россией. Такой подход не затронул связи Анкары с Вашингтоном и НАТО, о чем свидетельствуют итоги саммита в Вильнюсе. Оба лидера улыбались, когда Эрдоган желал Байдену удачи на предстоящих выборах в США.

В ответ Байден заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с президентом Эрдоганом в ближайшие пять лет. Он также поблагодарил Эрдогана за его роль в вопросе вступления Швеции в НАТО. Сближение между Западом и Турцией демонстрирует, что Анкара эффективно укрепила свои позиции в НАТО, производя сильное впечатление на все западные страны и наращивая свою роль в военно-политическом блоке.

Однако важно отметить, что действия Анкары происходят не за счет Москвы или Запада, поскольку Турция продолжает проводить свою внешнюю политику, исходя из собственных интересов. Эрдоган при этом остается в уникальном положении как единственный лидер НАТО, способный посадить россиян и украинцев за стол переговоров.