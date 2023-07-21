21 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Массовые протесты в Израиле против судебной реформы
В Израиле не прекращаются массовые протесты против планов правительства реформировать систему правосудия. Израильская оппозиция обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого судят по делу о коррупции, в использовании им судебной реформы для защиты себя от преследования. #trtнарусском #израиль #реформы #протесты #судебнаяреформа #митинг #нетаньяху #коррупция #оппозиция #трт #новости
Массовые протесты в Израиле против судебной реформы / Others
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