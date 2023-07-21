Спикер палаты представителей (представитель Республиканской партии) Кевин Маккарти заявил, что может помешать переезду главного офиса ФБР в новое здание. Это привело к конфликту ведомства и партии, пишет Associated Press.

Маккарти против того, чтобы ФБР переехало в «один большой Пентагон». Вместо этого республиканец призывает уменьшить центральный аппарат в Вашингтоне и разослать больше агентов по стране.

Штаб-квартира ФБР в столице США размещается в здании им. Эдгара Гувера 1975 года постройки. Бюджет на возведение новой штаб-квартиры должны утвердить обе палаты конгресса. В палате представителей республиканцы имеют большинство.

В центре конфликта — дело против Трампа

По данным AP, еще одна причина конфликта — федеральное обвинение против Дональда Трампа в отношении секретных документов и судебное преследование Министерством юстиции его соратников.

Меняющееся отношение республиканцев в Конгрессе к ФБР подчеркивает то, как «личные претензии Трампа превратились в законодательную политику», отмечает AP.

Агентство уточняет: республиканцы считают, что администрация демократа Джо Байдена натравливает спецслужбы на партию и прослушивает их переговоры. Маккарти ранее заявил: «глядя на действия ФБР, я думаю, что все руководство нуждается в смене».

18 июля Дональд Трамп заявил, что ему грозят в ближайшие дни обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Прокурор Джек Смит направил Трампу письмо, в котором заявил, что экс-президент проходит как подозреваемый по делу о штурме Капитолия. «Это всегда означает арест и предъявление обвинений», — написал Трамп.

Как ранее писал TRT на русском, руководство Госдепартамента США не назначило лиц для координации вывода американских войск из Афганистана. Это привело к тому, что процесс превратился в хаотичную ситуацию, которая привела к гибели людей. Об этом говорится в 21-страничном докладе Госдепа «‎Афганистан после операции»‎ (Afghanistan After Action Review).

Авторы доклада указывают на недостатки в работе по предупреждению кризисных ситуаций. В отчете говорится, что Вашингтон получал не всю информацию о происходящем до и во время ухода американских войск из Афганистана. Из документа следует, что есть существенные расхождения и разногласия между Пентагоном и Госдепом.