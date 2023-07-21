На побережье Уругвая выбросило сотни мертвых пингвинов

Массовая гибель магеллановых пингвинов наблюдается в Уругвае. По словам специалистов, им попросту не хватает сил, чтобы совершить сезонную миграцию. Животные умирают от голода из-за варварского вылова рыбы, которая служит им пищей. #trtнарусском #пингвины #гибель #голод #смерть #животные #море #уругвай #рыба #еда #рыбалка #трт #новости