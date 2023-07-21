ПОЛИТИКА
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Эрдоган: мы добьемся отмены бесчеловечной изоляции Северного Кипра
Президент Турции призвал мировое сообщество как можно скорее признать Турецкую Республику Северного Кипра. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время официального визита в ТРСК, посвященного годовщине турецкой миротворческой операции на острове 20 июля 1974 года. Тогда Анкара защитила турецкое население Кипра от насилия и преследований со стороны греков. А в 1983 году была образована Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). #trtнарусском #турция #кипр #северныйкипр #изоляция #эрдоган #президент #греция #анкара #последнее #трт #новости #turkiyequakes
Эрдоган: мы добьемся отмены бесчеловечной изоляции Северного Кипра / Others
21 июля 2023 г.
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