У берегов Тайваня дайверы заметили огромную «рыбу Судного дня»

Тайваньские дайверы обнаружили в прибрежных водах огромную редкую рыбу. Сельдяной король, или ремень-рыба, имеет размер почти 2,5 метра. В ее теле заметны отверстия, которые предположительно образовались в результате нападения акулы. Также этот вид называют «рыбой Судного дня», поскольку бытует представление, что сельдяной король, обитающий на глубине от 200 до 1000 м, всплывает к поверхности только накануне стихийных бедствий, таких как цунами или землетрясения. Однако эта связь научно не доказана. #trtнарусском #тайвань #дайверы #рыба #ременьрыба #рыбасудногодня #трт #новости