Президент Азербайджана заявил, что Азербайджан и Турция в ближайшие годы значительно увеличат свое влияние не только в регионе, но и на мировой арене.

«Турция играет важную роль как в глобальных, так и в региональных вопросах. Азербайджан ценит политику Турции, направленную на обеспечение региональной стабильности и безопасности», — сказал Ильхам Алиев на форуме, проходящем в Шуше.

Говоря о взаимных визитах двух президентов, Алиев намекнул на еще «более важную роль» двух народов в будущем, не уточнив конкретных деталей.

«Я не хочу объяснять все детали, но Азербайджан и Турция в ближайшие годы будут играть более важную роль не только в регионе, но и во всем мире», — добавил он.

Алиев отметил, что его дружба с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является ключевым фактором регионального развития и стабильности. И подчеркнул, что двусторонние отношения основаны на многолетней дружбе, братстве и взаимной поддержке.

Президент Азербайджана также выступил на сессии вопросов и ответов, которая длилась около трех часов.

«Политическая и моральная поддержка»

«Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Мы должны добиться устойчивого мира. Безопасность должна быть обеспечена на будущее», — указал он.

Он напомнил о непоколебимой солидарности турецкого народа и государства с Азербайджаном с самого начала Второй Карабахской войны.

«Мы чувствовали моральную поддержку наших братьев во время 44-дневной войны. Эрдоган несколько раз открыто выражал позицию Турции… Это было для нас большой политической и моральной поддержкой», — добавил он.

Отношения между Арменией и Азербайджаном были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах — территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь прилегающих районов. Осенью 2020 года в течение 44 дней ожесточенных боев Азербайджан освободил значительную часть Карабаха, и впоследствии при посредничестве России было подписано мирное соглашение, которое в Баку считают триумфом.

Глобальный медиафорум в Шуше

Говоря о форуме, Алиев выразил надежду, что гости вернутся в свои страны с очень хорошими результатами, и предложил проводить мероприятие на регулярной основе.

Всего в форуме, приуроченном к 148-летию Национальной прессы Азербайджана, принимают участие 150 иностранных журналистов из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства из 34 стран, 12 международных организаций и СМИ. Среди участников — 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума также будет запущена инициатива «Медиа-платформа Движения неприсоединения». Форум завершится 23 июля.