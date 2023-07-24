Москва обвинила Киев в атаке с использованием БПЛА

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке дронами. По данным ведомства, два БПЛА были перехвачены российскими РЭБ установками, из-за чего сбившиеся с курса дроны врезались в нежилые здания. Пострадавших нет, в районе взрывов перекрыто движение. Киев инцидент не комментирует. Это не первая атака БПЛА по Москве. В мае дроны залетели на крышу Кремля. #trtнарусском #россия #москва #бпла #дрон #атака #удар #атака #трт #новости #минобороны #shorts