ПОЛИТИКА
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Москва обвинила Киев в атаке с использованием БПЛА
Министерство обороны России обвинило Украину в атаке дронами. По данным ведомства, два БПЛА были перехвачены российскими РЭБ установками, из-за чего сбившиеся с курса дроны врезались в нежилые здания. Пострадавших нет, в районе взрывов перекрыто движение. Киев инцидент не комментирует. Это не первая атака БПЛА по Москве. В мае дроны залетели на крышу Кремля. #trtнарусском #россия #москва #бпла #дрон #атака #удар #атака #трт #новости #минобороны #shorts
Москва обвинила Киев в атаке с использованием БПЛА / Others
24 июля 2023 г.
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