Таможенное управление КНР опубликовало статистику за январь-июнь 2023 года, из которой следует, что товарооборот Пекина с Киевом упал еще на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно назвать продолжением уже давно установившегося тренда — по итогам 2022 года этот показатель упал на 60%.

Тем не менее, с начала полномасштабной войны в Киеве неоднократно говорили, что не считают Китай своим противником, несмотря на его тесные связи с Москвой и Минском. «Для нас важно, чтобы Китай не выбирал сторону России. Чтобы Китай, несмотря ни на что, имел возможность совпадать со своей исторической мудростью. Я очень на это рассчитываю», – говорил президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года, давая понять, что пока его опасения не реализовались.

А в феврале 2023 года Зеленский и вовсе изъявил желание увидеться с председателем КНР. «Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином, — ответил президент Украины на вопрос об усилиях, которые он предпринимает, чтобы склонить пророссийские страны на свою сторону. — И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государство, которое заинтересовано сохранить экономические отношения».

Впрочем, встреча Владимира Зеленского с Си Цзиньпином пока так и не состоялась – вместо этого в Украину приезжали лидеры африканских стран, которые тоже колеблются в вопросе односторонней поддержки России или Украины.

Крайне осторожно в Украине в течение всего последнего года высказывались и по вопросу Тайваня. Хотя слухи о скорой военной операции Китая против неподконтрольного острова сильно напоминали начало февраля 2022 года, украинские СМИ писали об этом в целом нейтрально. Некоторые, конечно, вспоминали о солидарности тайваньцев с Украиной и другими постсоветскими странами, противостоящими российскому влиянию. А «Пятый канал», принадлежащий окружению экс-президента Петра Порошенко даже сделал большой исторический разбор конфликта, отметив, что первый лидер Тайваня Чан Кайши в 1954 году встречался с соратником Степана Бандеры Ярославом Стецько, а около 10 тайваньцев прямо сейчас воюют в рядах ВСУ. Однако эти голоса плохо слышны на фоне официальной позиции, которая заключается в поддержке территориальной целостности Китая.

Как отметил в беседе с TRT на русском китаист, автор Фонда Карнеги за международный мир Михаил Коростиков, отношения Китая и Украины в целом сохраняются, но с поправкой на объективные обстоятельства.

«Ничего сверхъестественного в падении торговли на 60% нет, — отметил эксперт. — В 2022 торговля Украины в целом просела вполовину, в основном это связано с разрушением коммуникаций, особенно морских портов. Китай ушел с первого места в списке торговых партнеров, уступив Польше, но только потому, что с Польшей есть сухопутная граница. А в целом надо сказать, что в предвоенное время отношения Китая и Украины в торговле очень хорошо развивались. В 2021 году Китай экспортировал в Украину товаров на $9,8 млрд, а импортировал из Украины товаров на $9,4 млрд. На долю Китая приходилось около 15 % внешней торговли Украины, и он был главным внешнеторговым партнером, если брать отдельные страны, а не ЕС как блок. Китай является крупным покупателем украинской кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. В 2021 году на зерно, импортируемое из Украины, приходилось 20% от общего объема китайского импорта этих зерновых культур».

Что же касается политики, а не экономики, то тут Михаил Коростиков резюмировал: «Позиция Китая в конфликте трактуется Киевом как пророссийская, но отношения с Пекином Зеленский не обостряет, потому что понимает: как бы ни закончился конфликт, китайские инвестиции будут очень кстати».