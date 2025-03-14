Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил государствам Центральной Азии отменить визовый режим между собой и создать единую региональную визу для иностранных граждан, аналогичную шенгенской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Идея возникла после окончательного урегулирования пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном. По словам Жапарова, эта проблема оставалась нерешенной более ста лет, и подписание соглашения с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном является важным шагом не только для двух стран, но и для всего региона. Он подчеркнул, что с этого момента в Центральной Азии наступил «вечный мир».

Президент Кыргызстана признал, что договоренность приведет к переселению некоторых граждан из переданных территорий, но заверил, что власти обеспечат их современным жильем с лучшими условиями.

Вместе с этим Жапаров предложил Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану отменить визовые ограничения для граждан своих стран и ввести единую визу для иностранных туристов.

Сейчас между большинством стран Центральной Азии действует безвизовый режим, однако с некоторыми ограничениями. Например, граждане Казахстана и Таджикистана могут находиться в Кыргызстане неограниченное время, тогда как узбекистанцам требуется регистрация после 60 дней пребывания. Исключение составляет Туркменистан, где безвизовый въезд возможен только для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Идея единой визы обсуждалась еще в 2018 году. Тогда с инициативой выступала Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента Казахстана. Вскоре власти Казахстана и Узбекистана объявили о планах запустить визу «Шелковый путь» (Silk Visa), которая могла бы распространиться и на другие страны региона. Однако проект так и не был реализован.