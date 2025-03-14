ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Центральноазиатский «Шенген»
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Центральной Азии ввести безвизовый режим между собой и создать единую региональную визу для иностранцев, аналогичную шенгенской
Центральноазиатский «Шенген»
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров / User Upload
14 марта 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил государствам Центральной Азии отменить визовый режим между собой и создать единую региональную визу для иностранных граждан, аналогичную шенгенской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Идея возникла после окончательного урегулирования пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном. По словам Жапарова, эта проблема оставалась нерешенной более ста лет, и подписание соглашения с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном является важным шагом не только для двух стран, но и для всего региона. Он подчеркнул, что с этого момента в Центральной Азии наступил «вечный мир».

Президент Кыргызстана признал, что договоренность приведет к переселению некоторых граждан из переданных территорий, но заверил, что власти обеспечат их современным жильем с лучшими условиями.

Вместе с этим Жапаров предложил Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану отменить визовые ограничения для граждан своих стран и ввести единую визу для иностранных туристов.

Сейчас между большинством стран Центральной Азии действует безвизовый режим, однако с некоторыми ограничениями. Например, граждане Казахстана и Таджикистана могут находиться в Кыргызстане неограниченное время, тогда как узбекистанцам требуется регистрация после 60 дней пребывания. Исключение составляет Туркменистан, где безвизовый въезд возможен только для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Идея единой визы обсуждалась еще в 2018 году. Тогда с инициативой выступала Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента Казахстана. Вскоре власти Казахстана и Узбекистана объявили о планах запустить визу «Шелковый путь» (Silk Visa), которая могла бы распространиться и на другие страны региона. Однако проект так и не был реализован.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us