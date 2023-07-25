В Дании второй раз за неделю сожгли Коран

В Копенгагене второй раз за неделю сожгли Коран у посольства Ирака. Провокацию совершили члены антиисламской и ультранационалистической маргинальной группы «Danske Patrioter» («Датские патриоты»). Такой же акт осквернения священной книги датские националисты провели и на прошлой неделе, транслируя его в соцсетях. В МИД Турции призвали датские власти предотвратить повторение подобных провокаций. #дания #коран #сожжение