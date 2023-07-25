ПОЛИТИКА
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Грету Тунберг силой уволокли с климатической акции протеста
Полицейские уволокли Грету Тунберг с климатической забастовки в городе Мальме. Это случилось всего через несколько часов после того, как суд выписал экоактивистке штраф в 130 евро за неповиновение полиции во время аналогичных акций. В июне Тунберг также вместе с другими протестующими перекрыла дорогу в порту города Мальме. Экоактивистка не признает свою вину и утверждает, что действовала по необходимости из-за климатического кризиса. #тунберг #климат #протесты
грета / Others
25 июля 2023 г.
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