Грету Тунберг силой уволокли с климатической акции протеста

Полицейские уволокли Грету Тунберг с климатической забастовки в городе Мальме. Это случилось всего через несколько часов после того, как суд выписал экоактивистке штраф в 130 евро за неповиновение полиции во время аналогичных акций. В июне Тунберг также вместе с другими протестующими перекрыла дорогу в порту города Мальме. Экоактивистка не признает свою вину и утверждает, что действовала по необходимости из-за климатического кризиса. #тунберг #климат #протесты