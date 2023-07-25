В Национальном университете обороны Казахстана состоялась торжественная церемония выпуска офицеров из Исламской Республики Иран и Республики Корея, обучавшихся по программе магистратуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

«В [церемонии] приняли участие военный атташе Ирана в Казахстане полковник Ехсан Насери Хоссейн и вице-консул посольства Кореи в Казахстане господин Чжи Хэсонг, супруги и дети выпускников», — говорится в сообщении.

Врио начальника Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков поздравил выпускников и подчеркнул, что качественные кадры являются решающим фактором для обеспечения безопасности государства, несмотря на важность современного вооружения.

Полковник Бердибеков отметил, что военно-политическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений взаимодействия Казахстана с другими государствами. Подготовка военных кадров играет важную роль в развитии союзнических отношений между странами.

Выпуск офицеров стал ярким примером такого сотрудничества. Зарубежные магистранты выразили благодарность руководству и преподавателям Национального университета обороны за обучение. Майор Юн Чжинвук отметил, что гордится тем, что стал первым выпускником из Кореи и получил ценный опыт во флагмане военного образования Казахстана. Он также выразил признательность казахстанцам за их гостеприимство.

Новость стала очередным свидетельством стремления Казахстана развивать международное сотрудничество в военной сфере. Как писал TRT на русском, 18 июля делегации турецких Вооруженных сил посетила Астану. В ходе визита Турция и Казахстан обсудили перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности. Представители оборонных ведомств двух стран также отметили, что стороны планомерно реализуют ранее достигнутые договоренности в области военно-технического сотрудничества.