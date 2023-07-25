Литва призвала Европейский Союз использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после прекращения «зерновой сделки‎»‎. Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо литовских министров.

В документе, отправленном в Еврокомиссию, три литовских министра заявили: порты Балтийского моря могут «служить надежной альтернативой для транзита украинских товаров, в том числе зерновых». По данным политиков, это позволит ежегодно перевозить 25 млн тонн украинского зерна.

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства США, Украина была седьмым по величине производителем пшеницы в мире в 2021-2022 году с 33 млн тонн.

Черноморская зерновая инициатива или «зерновая сделка‎»‎ была заключена в июле 2022 года при активном содействии Турции и ООН. Она позволяла Украине экспортировать сельскохозяйственную продукцию в условиях продолжающейся войны. Сделка сыграла решающую роль в стабилизации цен на продукты питания во всем мире. Россия вышла из сделки 17 июля.

Как Украина вывозит зерно?

ЕС пообещал поддержать усилия Украины по экспорту сельскохозяйственной продукции через так называемые «дороги солидарности», созданные в мае 2022 года, чтобы помочь Киеву отгружать свою продукцию.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на сегодняшний день по дорогам солидарности экспортировано более 45 млн тонн зерна, масличных культур и других продуктов.

Хорватия также предложила свою железнодорожную сеть и порты на Адриатическом море в качестве альтернативного маршрута для вывоза украинского зерна. Болгария и Греция, как сообщается, обсуждают планы транзита украинской сельскохозяйственной продукции болгарскими поездами в греческие порты.

В своем обращении власти Литвы также попросили ЕС сократить бюрократические процедуры на границе Украины с Польшей.

Вместе с правительствами Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии Варшава призвала ЕС продлить запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих странах до конца года.

Эта мера была первоначально введена ЕС в мае 2023 года, а затем была продлена 5 июня. Срок действия запрета истекает 15 сентября.

Как ранее писал TRT на русском, Киев планирует расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявил замминистра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

В Пекине заявили, что готовы наращивать импорт «высококачественной продукции» из Украины, продвигать либерализацию торговли и сотрудничество с Киевом в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

КНР также настроена налаживать работу с украинскими министерствами по вопросу инвестиций. В то же время Китай ожидает, что Киев сможет «эффективно гарантировать безопасность персонала и имущества китайских предприятий в Украине».