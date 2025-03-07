ВОЙНА В ГАЗЕ
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Испания: план ЛАГ — шанс на стабильность в Газе
Испания поддержала план восстановления Газы, предложенный Лигой арабских государств, заявив, что он является единственным путем к миру и стабилизации региона
Испания: план ЛАГ — шанс на стабильность в Газе
Премьер-министр Испании Педро Санчес / Reuters
7 марта 2025 г.

Испания официально заявила о поддержке плана по Газе, представленного Лигой арабских государств (ЛАГ) на саммите в Каире 4 марта. В письменном заявлении Министерства иностранных дел Испании подчеркивается, что предложенная инициатива является «единственным возможным способом стабилизировать ситуацию в Газе и продвинуться к реализации решения о двух государствах, которое гарантирует мир и стабильность в регионе».

Мадрид выразил поддержку усилиям Лиги арабских государств по мирному урегулированию конфликта и подчеркнул важность восстановления сектора Газа под управлением Палестины.

В заявлении говорится, что Испания приветствует «роль Государства Палестина в восстановлении Газы для будущего, в котором палестинцы смогут жить на своей собственной земле».

Испанские власти также призвали к укреплению постоянного прекращения огня, осудили насильственное перемещение палестинцев и потребовали беспрепятственного гуманитарного доступа в Газу.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая на саммите ЕС в Брюсселе, заявил, что ситуация в Газе и война в Украине являются свидетельством разрушения международного порядка. Он подчеркнул, что Европа должна сохранять единство перед лицом этих вызовов.

«История движется быстро, и мы уже несколько лет наблюдаем эрозию международного порядка, дипломатии и механизмов переговоров», — заявил Санчес.

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