В России уклонистов будут наказывать большими штрафами

В России штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины повысили до 30 тысяч рублей ($335). Также крупный штраф ждет граждан России, не сообщивших в военкомат об отъезде из страны на срок более шести месяцев. С чем связано ужесточение законодательства для военнообязанных? И что делать гражданам России, выехавшим из страны до принятия этих поправок. Об этом ТRТ на русском рассказал адвокат Никита Петреев. #россия #закон #военнаяслужба #поправки