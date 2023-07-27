ПОЛИТИКА
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В России уклонистов будут наказывать большими штрафами
В России штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины повысили до 30 тысяч рублей ($335). Также крупный штраф ждет граждан России, не сообщивших в военкомат об отъезде из страны на срок более шести месяцев. С чем связано ужесточение законодательства для военнообязанных? И что делать гражданам России, выехавшим из страны до принятия этих поправок. Об этом ТRТ на русском рассказал адвокат Никита Петреев. #россия #закон #военнаяслужба #поправки
адвокат / Others
27 июля 2023 г.
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