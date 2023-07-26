Отставка Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая спустя почти полгода после назначения оставила американских политиков в замешательстве по поводу того, куда может повернуть дипломатия КНР в преддверии ожидающейся встречи лидеров США и КНР в ноябре. Внешнеполитическое ведомство в очередной раз возглавил Ван И. Он находился на месте министра иностранных дел с 2013 по 2022 годы, а затем был выдвинут на должность завканцелярией Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Кадровые перестановки были проведены в необычных обстоятельствах. Цинь Ган, которого называли фаворитом председателя КНР Си Цзиньпина, фактически на месяц исчез из публичного пространства. Последнее его официальное появление датируется 25 июня, когда дипломат провел переговоры с делегатами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. После этого в его рабочем графике настало затишье. На этом фоне, по сообщениям Bloomberg, в Китай были вынуждены отложить свои поездки глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и еврокомиссар Жозеп Боррель.

Несмотря на то, что Ван И, по-видимому, начал активно заменять Цинь Гана с конца июня, сама ситуация вокруг кадровой перетасовки встревожила официальных лиц США. «Продолжительность периода, в течение которого Цинь Ган находился вне публичного поля, чрезвычайно необычна, — заявил Нил Томас, научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества при Азиатском институте политики. – Для других стран, на самом деле, не имеет значения, почему он ушел. Тот факт, что он ушел, мешает дипломатии с Китаем».

Общение на дистанции

Поводы для волнения у Вашингтона есть. В ноябре Сан-Франциско должен принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором, по ожиданиям американских официальных лиц, проведут очную встречу Джо Байден и Си Цзиньпин.

В минувшем году в Индонезии лидеры США и КНР согласовали ряд мер по разрядке, включая «лестницу» министерских визитов, направленную на укрепление взаимного доверия. Позже коррективы в эти планы внес скандал вокруг шпионского аэростата, обнаруженного в небе над США. После этого стороны решили взять паузу в сближении. Но, как кажется, встреча АТЭС в Сан-Франциско рассматривается Вашингтоном как шанс восстановить усилия по нормализации отношений. И от наработок главы дипведомства многое зависит в подготовке к переговорам.

Не исключено, что внимание США к кадровым перестановкам в МИД КНР во многом отражает и внутреннюю рефлексию по поводу регулярных просчетов в отношении китайского ведомства. К примеру, занимая пост посла в Вашингтоне с 2021 по 2022 годы, Цинь Ган столкнулся с не самым гостеприимным приемом. Администрация Байдена держала его на расстоянии, считая дипломата незаинтересованным в стабилизации контактов. Послу тогда не давали общаться с лицами министерского ранга. Кроме того, он тщетно пытался найти понимание у членов Конгресса.

Когда Цинь Ган получил неожиданное повышение больше полугода назад, став одним из самых молодых министров иностранных дел в истории КНР (сейчас ему 57 лет), некоторых американских чиновников озадачила собственная непредусмотрительность. Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен на тот момент фиксировал, что чиновники администрации Байдена наверняка чувствовали большое огорчение из-за того, что они в свое время не оказали Цинь Гану «тех любезностей, которые обычно должны оказывать послу».

Как вспоминает бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин, работавший над подготовкой визита Си в Минск в 2015 году, Цинь Ган еще тогда, на посту руководителя министерского протокола, производил огромное впечатление на людей, находившихся ниже рангом. «Общение с ним было строго иерархическим, — отмечает Слюнькин. — Его подчиненные и сотрудники посольства боялись к нему подходить». Он полагает, что отчасти положение экс-главы МИД было обусловлено особым к нему отношением со стороны Си Цзиньпина.

Сюрприз для высшего руководства

Наблюдатели считают уход Цинь Гана качественным отступлением от партийного протокола и прецедента. Как заявил Чжицюнь Чжу, профессор политологии и международных отношений Бакнеллского университета (США), возвращение на пост Ван И выглядит как стабилизационная мера, призванная обеспечить гарантию преемственности во внешнеполитическом процессе.

Однако, что за форс-мажорные обстоятельства привели к такой рокировке, остается загадкой.

«Последовательность, когда китайский высокопоставленный руководитель сначала исчезает из поля зрения на несколько недель, потом его снимают, характерна для случаев, когда имеет место расследование по факту нарушения партийной дисциплины», — замечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его предположению, обстоятельства, вызвавшие отставку, «оказались совершенно неожиданными для китайского руководства», поэтому оно не успело согласовать кандидатуру нового министра.

Кашин не исключает, что власти КНР продолжат искать на это место другого человека.

Тем не менее, то, что Цинь Ган больше не будет выполнять своих полномочий, встретило разочарование в некоторых вашингтонских кругах. Консультант по корпоративным связям с общественностью Джулианна Гловер, которая лично взаимодействовала с китайским дипломатом во время его посольской службы, отмечает, что тот «десятилетиями изучал американскую систему». «Это потеря для американо-китайских отношений, если кто-то с таким уровнем знаний не играет никакой роли», — полагает представительница лоббистской индустрии.

За отставку ухватились и критики Белого дома. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол подчеркнул, что в прошлом администрация президента США показывала склонность излишне полагаться на хорошие отношения с Цинь Ганом, с которым месяцем ранее удалось встретиться госсекретарю Энтони Блинкену. «Я бы предостерег администрацию Байдена от того, чтобы не возлагать слишком большие надежды на взаимодействие с официальными лицами [Коммунистической партии Китая]», — заявил он.

Тем не менее, аналитики сходятся в том, что повторный выход Ван И на авансцену обеспечит предсказуемую траекторию отношений хотя бы в ближайшие месяцы, что, возможно, даст Белому дому провести работу над ошибками на китайском направлении, если он к этому готов.