Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину

Турция не согласится с действиями, направленными на изменение исторического статус-кво святых мест, особенно мечети аль-Акса. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер призвал мировое сообщество, в первую очередь ООН, приложить все необходимые усилия для урегулирования палестинского вопроса. #Турция #Палестина #Эрдоган #Аббас #поддержка #ООН #АльАкса