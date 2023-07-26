ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
Турция не согласится с действиями, направленными на изменение исторического статус-кво святых мест, особенно мечети аль-Акса. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер призвал мировое сообщество, в первую очередь ООН, приложить все необходимые усилия для урегулирования палестинского вопроса. #Турция #Палестина #Эрдоган #Аббас #поддержка #ООН #АльАкса
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину / Others
26 июля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us