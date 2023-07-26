Фонд развития культуры и искусства Узбекистана откроет в Бухаре музей истории джадидизма — движения исламского обновления, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

По данным издания, центр в Бухаре станет первым музеем по изучению джадидизма в мире. Он расположится в доме «Ховли поён», где жил один из лидеров движения — известный интеллектуал и просветитель Усманходжа Пулатходжаев.

Дом построен в 1860—1870-х и расположен в квартале Гозиён рядом с медресе Гаукушон в центре Бухары.

«Именно в этом доме была открыта одна из первых новометодных школ, где ученикам бесплатно преподавали родной язык, математику, историю, географию и другие предметы в соответствии с современной системой образования», — приводит «‎Анадолу»‎ сообщение пресс-службы фонда. Власти страны планируют реставрировать старую часть здания.

В экспозицию музея джадидизма войдут рукописи и личные вещи представителей движения. Мультимедийная система расскажет историю идеологии обновления.

Также фонд планирует создать при музее исследовательский центр для изучения культурного наследия джадидов. Ученые получат доступ к материалам и архивам.

Один из инициаторов создания музея — Тимурходжа Пулатходжаев, сын известного просветителя. Он заявил, что передаст в дар музею библиотеку, включающую ценные древние манускрипты, а также обширную коллекцию современной литературы.

Джадидизм (от арабского «‎аль-джа­дид»‎ — «но­вый‎»‎) — общественно-политическое движение за обновление исламской культуры и общества среди мусульман Российской империи, проживающих в Кры­му, Поволжье, на Урале, Кавказе и в Центральной Азии в 1880–1920-х. Исламский модернизм противостоял консервативному направлению в российских исламских кругах.