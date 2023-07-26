Кыргызстан за последние два с половиной года потратил более $1,3 млрд на закупку вооружения и материально-техническое обеспечение вооруженных сил страны, сообщил глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

«За последние два с половиной года более 120 млрд сомов ($1,36 млрд) были направлены на покупку нового вооружения и материально-техническое обеспечение вооруженных сил страны», — указал Ташиев на заседании правительства и подчеркнул, что «это очень масштабное обновление».

Для сравнения Ташиев отметил, что в 2005-2020 годах на те же цели Кыргызстан потратил 3-5 млрд сомов ($34-56,9 млн).

По его словам, современное вооружение, в том числе турецкие беспилотные летательные аппараты, зенитные ракетные комплексы «Печора», а также вертолеты Ми-8 и Ми-18 были закуплены за счет республиканского бюджета.

Первые турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 поступили на вооружение Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана в декабре 2021 года. 13 сентября 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл базу беспилотных летательных аппаратов Пограничной службы ГКНБ.

12 октября 2022 года глава ГКНБ страны Камчыбек Ташиев на своей странице в социальной сети сообщил, что Кыргызстан приобрел у Турции ударные беспилотники Bayraktar Akinci. 17 января глава пресс-службы администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков на своей странице в социальной сети заявил, что страна также закупила в Турции беспилотники Anka и Aksungur.

Кыргызстан стал первой страной ОДКБ, закупившей турецкие БПЛА и второй страной после Турции, которая использует все четыре различных БПЛА, произведенных турецкой оборонной промышленностью.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. Плюсом турецких аппаратов является их сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество». Кроме того, характеристики БПЛА постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.