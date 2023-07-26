Баку и Исламабад подписали соглашение о закупках сжиженного природного газа (СПГ). Азербайджан в течение 1 года поставит Пакистану 12 партий СПГ на гибких условиях, пишет портал Media.az.

Управляющий директор PLL Масуд Наби и генеральный директор SOCAR Trading и Мариам Алмасзаде подписали соглашение в Лахоре 24 июля.

Стоимость СПГ будет определяться в долларах за MMBtu за каждую партию за 45 дней до соответствующего окна доставки. Количество груза СПГ составит 3,2 млн MMBtu +/- 5%.

Пакистанская сторона должна будет провести оплату в течение 30 дней после получения PLL-счета. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который в июне посетил Баку, приветствовал соглашение как «важную веху» для обеих стран. Он заявил, что соглашение о поставках СПГ «поможет уменьшить нехватку газа в Пакистане и принесет облегчение людям и промышленности».

«Срок действия этого соглашения — один год с возможностью продления еще на один год», — уточнил Шариф на церемонии подписания, подчеркнув потенциал долгосрочного сотрудничества.

«SOCAR будет предлагать Пакистану одну партию СПГ каждый месяц, и Пакистан будет решать, должны ли мы покупать этот груз по этой цене», — подчеркнул премьер-министр.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов также высоко оценил энергетическое соглашение. Пакистан выразил готовность к расширению сотрудничества в нефтехимической, солнечной энергетике, технологиях и оборонном секторе.

Пакистан стремится диверсифицировать источники энергии. Страна с населением в 230 млн человек сталкивается с проблемами в удовлетворении своих потребностей в энергии из-за роста цен на спотовом рынке СПГ и финансовых ограничений.

Во время визита премьер-министра Шарифа в Баку в июне 2023 года две страны одобрили соглашение о покупке СПГ для расширения сотрудничества в области энергетических ресурсов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сыграл решающую роль в завершении сделки, и премьер-министр Шариф выразил благодарность за поддержку президента.

Как ранее писал TRT на русском, Ташкент утвердил создание совместного с Баку инвестфонда на $500 млн. Соглашение было подписано 24 февраля 2023 года в Ташкенте по итогам первого заседания форума регионов и встречи делового совета Узбекистана и Азербайджана.