В России большинство системно значимых банков — 11 из 13 в списке ЦБ — перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на колл-центры и пресс-службы кредитных организаций.

Издание уточняет, что валюту перестали принимать банкоматы «Сбера», ВТБ, «Открытия», Райффайзенбанка, Юникредитбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка, Росбанка и Совкомбанка.

Внести доллары (не всегда) и евро можно лишь через банкоматы «Альфа-банка» и «Тинькофф». Однако последний берет комиссию в 5% за внесение иностранной валюты на счета.

Газета отмечает: банки не стали комментировать информацию, почему банкоматы перестали принимать валюту. В банке «Открытие» пояснили, что это произошло из-за санкций против банка. Большинство опрошенных «‎Известиями»‎ экспертов также связали эту тенденцию с санкциями против российской банковской системы, а также тем, что ряд банков отключили от глобальной системы SWIFT. К тому же, уточнили эксперты, у населения падает спрос на зачисление валюты через банкоматы.

По данным «‎Известий»‎, вносить евро и доллары стало невозможно еще в 2022 году. После начала войны РФ и Украины российские банки попали под санкции США, Евросоюза и других стран.

20 июля текущего года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США расширило санкционный список кредитных организаций из РФ. Под ограничения попали банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».

Как ранее писал TRT на русском, все больше стран репатриируют свои золотые резервы, опасаясь санкций, которые страны Запада ввели против России. По данным Reuters, 60% респондентов считают, что заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России сделала золото более привлекательным защитным активом. 68% теперь предпочитают хранить свои золотые резервы у себя — против 50% в 2020 году.