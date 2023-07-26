Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё в Туркменистане.

В ходе диалога сторон Бердымухамедов «подчеркнул заинтересованность Туркменистана в наращивании многопланового сотрудничества, в частности, в газовой и газохимической отраслях, в сферах транспорта и судостроения».

Также было отмечено, что «крупные корейские компании заинтересованы в совместной реализации проектов в газовой и газохимической отраслях, а также в участии в строительстве промышленных объектов». В свою очередь, южнокорейская сторона предложила расширить двустороннее взаимодействие в сфере опреснения морской воды, отметив наличие опыта Кореи на этом направлении.

Также Ким Чжин Пхё отметил, что приложит максимум усилий для изучения новых путей для дальнейшего развития сотрудничества в других экономических отраслях.

«Переговоры, проводимые на высоком уровне, являются позитивной возможностью для заинтересованного обмена мнениями, что особо актуально в контексте укрепления законодательной базы межгосударственного стратегического сотрудничества», — заявил Бердымухамедов. Туркменская сторона регулярно проводит встречи для развития международного сотрудничества.

Как писал TRT на русском, в мае 2023 года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время визита в Душанбе заявил, что его страна и Таджикистан обсуждают создание совместного транспортного коридора с выходом к Каспийскому морю. Он уточнил, что оба государства будут работать над созданием «мощной и современной инфраструктуры», которая объединит транспортные системы Азии, Европы и Ближнего Востока.