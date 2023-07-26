26 июля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Копенгагене ультранационалисты в четвертый раз за неделю осквернили Коран
Члены антиисламской и ультранационалистической группы «Датские патриоты» сожгли копию Корана перед посольствами Турции и Египта в Копенгагене. Это уже четвертый по счету акт осквернения священной книги за неделю, который прошел под охраной датской полиции. Генеральная Ассамблея ООН осудила осквернение Корана. Также главы МИД стран ОИС обсудят инциденты с сожжением на внеочередной встрече 31 июля. #Дания #Копенгаген #Коран #кощунство #преступление
В Копенгагене ультранационалисты в четвертый раз за неделю осквернили Коран / Others
Истории