В Копенгагене ультранационалисты в четвертый раз за неделю осквернили Коран

Члены антиисламской и ультранационалистической группы «Датские патриоты» сожгли копию Корана перед посольствами Турции и Египта в Копенгагене. Это уже четвертый по счету акт осквернения священной книги за неделю, который прошел под охраной датской полиции. Генеральная Ассамблея ООН осудила осквернение Корана. Также главы МИД стран ОИС обсудят инциденты с сожжением на внеочередной встрече 31 июля. #Дания #Копенгаген #Коран #кощунство #преступление