ПОЛИТИКА
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В Швейцарии ураган вырывает с корнем деревья
На западе Швейцарии бушует ураган с порывами ветра до 217 км/ч. В Ла-Шо-де-Фоне, широко известном своим часовым произодством, стихия разбивает витрины магазинов, вырывает с корнем деревья и переворачивает автомобили. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько людей получили ранения. Полиция призвала население не покидать помещения. #Швейцария #ураган #шторм #непогода
В Швейцарии ураган вырывает с корнем деревья / Others
26 июля 2023 г.
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