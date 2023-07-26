В Швейцарии ураган вырывает с корнем деревья

На западе Швейцарии бушует ураган с порывами ветра до 217 км/ч. В Ла-Шо-де-Фоне, широко известном своим часовым произодством, стихия разбивает витрины магазинов, вырывает с корнем деревья и переворачивает автомобили. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько людей получили ранения. Полиция призвала население не покидать помещения. #Швейцария #ураган #шторм #непогода